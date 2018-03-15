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Болтливые россияне оказались находкой для кибермошенников

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Россияне, рассказывая в соцсетях о краже денег с банковских карт, тем самым помогают хакерам выбирать наиболее удачные схемы мошенничества. Об этом «Коммерсанту» сообщил замглавы управления безопасности ЦБ Артем Сычев.

По его словам, кибермошенники сконцентрировались на представителях среднего класса в возрасте 25-40 лет.

«Данная выборка не случайна. Какое логичное действие человека, которого ограбили? Обратиться в полицию и в банк, чтобы сообщить о хищении. Однако данная категория жертв злоумышленников предпочитает сообщать о хищениях в социальных сетях — "ВКонтакте" или Facebook, причем в подробностях расписывая все детали», — пояснил Сычев, отметив, что таким образом мошенники получают готовые инструкции.

Директор по маркетингу компании Solar Security Валентина Крохина сказала газете, что полученные из соцсетей схемы публикуются в «специальных сообществах мошенников», а затем дорабатываются и распространяются. Как правило, речь идет о простых видах мошенничества, рассчитанных на доверчивых россиян.

«Например, злоумышленники звонят под видом сотрудника кредитной организации или МФО потенциальной жертве с сообщением, что ей одобрен кредит в режиме онлайн и теперь нужны лишь реквизиты карты для зачисления денег», — рассказал Сычев.

По данным ЦБ, в 2017 году хакеры украли у российских банков более миллиарда рублей. Атакам подверглось 240 кредитных организаций, успешных взломов в Банке России насчитали 11.

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