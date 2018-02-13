Хакеры украли у россиян более миллиарда рублей

В 2017 году хакеры украли у российских банков примерно 1,156 миллиарда рублей. Об этом во вторник, 13 февраля, заявил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин, сообщает РИА Новости.
По его словам, всего в прошлом году зарегистрировано не менее 21 волны нападений, осуществленных с помощью вируса Cobalt Strike. «Атакам подверглись более 240 кредитных организаций, успешных атак было 11», — сказал он.
В декабре 2017 года газета «Коммерсантъ» сообщила о группе русскоязычных хакеров MoneyTaker, грабящей банки по всему миру. Группа работает с 2016 года и за это время успела совершить около 20 атак, их объектами становились преимущественно банки в России, США и Великобритании.
Замначальника главного управления безопасности и защиты информации Банка России Артем Сычев в сентябре прошлого года сообщил, что российские банки подвергаются кибератакам два-три раза в неделю. Самым используемым мошенниками вирусом, по его словам, стал Cobalt Strike.
По данным Сычева, суммарные потери российских банков и их клиентов от кибератак за 2016 год составили два миллиарда рублей.