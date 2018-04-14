Суд Лондона обязал Кехмана вернуть ВТБ долги на 140 миллионов долларов

Высокий суд Лондона вынес решение в пользу Банка Москвы (входит в группу ВТБ) по иску о мошенничестве к бывшему главе группы компаний JFC Владимиру Кехману. Об этом в субботу, 14 апреля, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющееся судебное решение, принятое 12 апреля.

Из документа следует, что Кехман получил два крупных кредита в банке только с помощью фальсификации документов и обмана, постановив взыскать с него более 140 миллионов долларов в пользу ВТБ. Тем самым суд признал его причастным к мошенничеству, несмотря на то, что бизнесмен отрицал свою вину. Кехман в суде заявил, что отошел от бизнеса в 2007 году, указывает газета.

«У меня нет никаких сомнений в том, что господин Кехман не является правдивым свидетелем», — отметил судья, назвав его «недобросовестным, нечестным и неудовлетворительным» ответчиком, в связи со склонностью «выдумывать факты» и «невообразимые объяснения».

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Судья Брайан процитировал и приобщил к делу переписку бывших сотрудников JFC, в которой, в частности, говорилось: «Достало рыться в этом дерьме, надоела эта помойка, надоело врать аудиторам», указывает «Коммерсантъ». В результате суд, дав оценку способам зарабатывания средств Кехманом, постановил взыскать с него более 140 миллионов долларов в пользу ВТБ, а также судебные издержки.

В 2016 году Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал Кехмана банкротом. Аналогичное решение было принято в отношении него и в Великобритании. Он неоднократно заявлял, что у него нет никаких активов. Однако кредиторы, сомневаясь в искренности ответчика, собираются искать их в России и за границей.

Кехман заявил «Коммерсанту», что слышал о решении лондонского суда, текст которого изучают его юристы. От подробных комментариев он воздержался.

В 2015 году бизнесмен был назначен директором Новосибирского театра оперы и балета. В июле 2017 года он объявил о своем уходе с этой должности.

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