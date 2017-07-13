Кехман объявил об уходе из Новосибирского театра оперы и балета

Владимир Кехман принял решение покинуть пост директора Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ). Об этом он сообщил газете «Известия» в четверг, 13 июля.

Обязанности руководителя учреждения будет исполнять главный режиссер театра Владимир Стародубцев. «Решение о том, как и в какой должности я продолжу свою работу в НОВАТе, будет принято в сентябре, перед началом нового сезона», — подчеркнул Кехман.

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В четверг Арбитражный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о банкротстве Кехмана. В отношении директора театра введена процедура реструктуризации долгов, которая еще не завершилась. Когда это произойдет, он потеряет право занимать руководящие посты в течение трех лет.

В интервью «Ленте.ру», опубликованном 12 июля, Кехман рассказал, что готов уйти из НОВАТа в случае, если так постановит суд. «Как ответственный человек я к этому готовлюсь: у нас есть кандидатуры на пост гендиректора, с Минкультом их будем рассматривать», — отметил он.

Кехман был назначен директором Новосибирского театра оперы и балета вместо уволенного Бориса Мездрича в 2015 году. Это произошло после скандала вокруг оперы «Тангейзер», в которой представители Русской православной церкви увидели оскорбление чувств верующих. Суд таких элементов в постановке не обнаружил.