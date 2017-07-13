Мединский связал уход Кехмана из Новосибирского театра с делом о банкротстве

Директор Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ) Владимир Кехман покинет свой пост из-за дела о банкротстве. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский, передает ТАСС в четверг, 13 июля.

«Я имел с Кехманом на эту тему продолжительный разговор. Формально у нас решения суда, как вы знаете, нет, но Кехман сказал, что, чтобы не подрывать имидж министерства культуры, он сейчас уходит в отпуск, а после отпуска он с должности генерального директора уходит», — объяснил Мединский.

Министр подчеркнул, что ведомство еще рассматривает кандидатуры на пост исполняющего обязанности руководителя театра.

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Ранее в четверг Кехман объявил о решении покинуть НОВАТ. Он отметил, что обязанности руководителя учреждения будет исполнять главный режиссер театра Владимир Стародубцев.

13 июля Арбитражный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о банкротстве директора Новосибирского театра. В отношении Кехмана введена процедура реструктуризации долгов, по завершении которой он потеряет право занимать руководящие посты в течение трех лет.

Владимир Кехман пришел в Новосибирский театр оперы и балета в 2015 году на место уволенного Бориса Мездрича. Это произошло после скандала с оперой «Тангейзер» — представители Русской православной церкви увидели в постановке оскорбление чувств верующих. Суд оправдал Мездрича.