Кехман вышел из декрета

Генеральный директор Новосибирского театра оперы и балета Владимир Кехман вышел из декретного отпуска спустя 10 дней после его начала. Об этом в пятницу, 7 июля, сообщается на сайте учреждения.

«Мой отпуск по уходу за ребенком завершен. Дочери исполнилось три месяца, она окрепла. В первые недели жизни она требовала неустанной, ежеминутной заботы, и я очень рад, что смог все это время быть с семьей и ухаживать за ребенком», — цитируют в публикации Кехмана, планировавшего пробыть в декрете три года.

«Я возвращаюсь к работе. В связи с тем, что общественность проявляет высокий интерес к моим семейным обстоятельствам, могу сообщить, что теперь жене будет помогать заботиться о ребенке бабушка, которая прилетела из Новосибирска», — пояснил директор театра.

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28 июня Кехман рассказал, что планирует вести переговоры с театрами Европы. В тот же день стало известно, что он ушел в декретный отпуск на три года и уехал во Францию.

В июле 2016 года Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области признал Кехмана банкротом. В отношении директора театра введена процедура реструктуризации долгов, которая еще продолжается. По закону, после завершения процесса он потеряет право занимать руководящие посты в течение трех лет.

Кехман возглавил Новосибирский театр в 2015 году, заняв место уволенного Бориса Мездрича. Кадровые перестановки произошли на фоне скандала вокруг оперы «Тангейзер».