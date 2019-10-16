Российский депутат открыл памятную доску в свою честь

Депутат законодательного собрания Вологодской области от «Единой России» Павел Горчаков открыл в Никольске памятную доску, посвященную ему же. Об этом 11 октября сообщила «Вологодская правда».

Табличку повесили на фасаде районного ОВД. В том году Горчаков занимал должность его начальника. Согласно надписи на доске, здание РОВД построили по инициативе Горчакова.

Сам Горчаков заявил, что инициатива повесить памятную доску принадлежит начальнику УВД области Виктору Пестереву.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров попросил, чтобы после его смерти народ собрался и построил маленькую мечеть в его честь, что стало бы для него «большим подарком». По словам Кадырова, жители республики хотели дать его имя самой большой мечети в Европе.

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