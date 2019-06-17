В МЧС захотели собственный храм

В московском районе Фили-Давыдково появится храм в честь Смоленской иконы Божией Матери, который станет главным храмом МЧС России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу куратора программы строительства храмов в Москве депутата Госдумы Владимира Ресина.

Храм будет двухъярусным, однокупольным, с колокольней в стиле владимирской школы православного зодчества. Верхний храм будет вмещать до 500 прихожан, нижний — более 300. Строительство планируется завершить к 30-летнему юбилею МЧС в 2019 году. «Этот храм станет главной святыней спасателей, МЧС берет над ним шефство», — говорится в сообщении.

«Это замечательно, что в год нашего тридцатилетия у нас появится собственный храм, чей колокольный звон мы сможем слышать из окон кабинетов. На самом деле нас, спасателей, и священнослужителей связывает общая идея — помощи ближнему. Только мы спасаем тела, а вы — души», — заявил замглавы МЧС России генерал-полковник Александр Чуприян.

В конце мая сообщалось, что в главном храме Минобороны России, который строят в подмосковной Кубинке, разместят бронзовое панно с изображением подвига 28 панфиловцев. В 2015 году Госархив показал документы Главной военной прокуратуры СССР, подтверждающие, что эта история — вымысел сотрудников газеты «Красная звезда».

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