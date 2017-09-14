В Казахстане неизвестные осквернили памятник советским воинам

В Алма-Ате неизвестные повредили постаменты памятника 28 героям-панфиловцам. Об этом в четверг, 14 сентября, сообщает Tengrinews.kz.

Всего было повреждено около 10 постаментов, посвященных городам-героям, — с гранитной облицовки были сбиты буквы и изображения Звезды Героя Советского Союза. В Департаменте внутренних дел Алма-Аты информировали о том, что данный факт внесен в единый реестр досудебных расследований как содержащий признаки, предусмотренные статьей «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества».

Панфиловцами неофициально называли бойцов и командиров 316-й стрелковой дивизии (впоследствии получила наименование 8-й гвардейской), которой командовал генерал-майор Иван Панфилов.

Согласно одной из версий, в ноябре 1941 года 28 бойцов дивизии погибли, отбивая танковую атаку на Москву. Впервые о панфиловцах в конце 1941 года написала газета «Красная звезда», а в апреле следующего года, после того как историю подхватила советская пропаганда, все упомянутые солдаты были посмертно признаны Героями Советского Союза. Позже некоторые историки утверждали, что легенда о панфиловцах — просто легенда и фактами не подтверждается.