Технику Третьего рейха переплавят для главного храма российской армии

Ступени строящегося главного храма Вооруженных сил России будут отлиты из трофейной техники вермахта. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу, передает РИА Новости.

Он пояснил, что руководство Минобороны хочет, чтобы каждый квадратный метр храма был символичным.

Строительство, по словам Шойгу, идет по плану: завершено возведение фундамента, в финальную стадию перешли работы художников и дизайнеров.

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О решении построить в подмосковном парке «Патриот» главный храм ВС России было объявлено в сентябре текущего года. На изображениях в презентации на сайте Минобороны здание окрашено в цвет хаки. Внутри оборудуют четыре боковых придела, каждый из которых будет посвящен святому, признанному покровителем одного из родов войск: Илии Пророка, апостола Андрея Первозванного, Великомученицы Варвары и Александра Невского.

В 2017-м в «Патриоте» возвели копию Рейхстага для исторической реконструкции штурма здания, которое было взято советскими войсками в мае 1945 года в Берлине.

Нацистская Германия за период Великой Отечественной войны, по данным исследователей, потеряла почти 29 тысяч единиц бронетехники, СССР — 83,5 тысячи единиц.

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