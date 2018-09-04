Российские военные построят свой главный храм цвета хаки

Министерство обороны России построит главный храм Вооруженных Сил в подмосковном парке «Патриот». Об этом на селекторном совещании рассказал подчиненным глава ведомства Сергей Шойгу.

«Эта идея получила одобрение общественности, органов государственной власти, военного управления, священноначалия», — отметил он.

Для презентации проекта создали специальный раздел на сайте Минобороны. Судя опубликованному там видеоролику, здание церкви, выполненное в «монументальном русско-византийском стиле», будет покрашено в цвет хаки.

Внутри оборудуют четыре боковых придела, каждый из которых будет посвящен святому, признанному покровителем одного из родов войск: Илии Пророка, апостола Андрея Первозванного, Великомученицы Варвары и Александра Невского.

Рядом откроется музейно-выставочный центр «Духовное воинство России», экспозиция которого будет посвящена «героической истории русского воинства». Военные собираются с помощью технологий виртуальной реальности переносить посетителей центра в гущу Ледового побоища или Керченского морского сражения.

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