Боевым священникам-десантникам доверят рулить бронетехникой

На базе омского 242-го учебного центра ВДВ проведут специальные сборы для штатных священников, сообщили ТАСС в региональной епархии.

Впервые войсковых духовников будут обучать вождению боевых машин десанта — БМД-4М.

«Что, если единственной надеждой на спасение раненых останется не держащий в руках оружие полковой священник, который не умеет управлять боевой машиной и не может выйти на связь?» — объяснили такую необходимость в РПЦ. Батюшек также обучат обращению с рациями.

При этом в ходе сборов будет соблюдаться запрет на использование и изучение священниками оружия.

Практические занятия пройдут с 5 по 8 февраля. В них примут участие около 30 батюшек. В перерывах они будут проводить духовные беседы с курсантами учебного центра и кадетами Омского училища.

В учебном центре агентству подтвердили планы по проведению таких сборов.

Решение о воссоздании института военного духовенства в российских вооруженных силах в 2009 году принял президент России Владимир Путин. В 2016 году общая численность штатных священнослужителей составляла около 170 человек, передает телеканал «Царьград». Еще более 500 являются внештатными военными батюшками.

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