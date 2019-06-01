В Литве почтили память участника холокоста

В Литве открыли памятную доску ксендзу Зенонасу Игнотавичюсу, участнику Холокоста. Об этом сообщает Times of Israel.

Событие произошло в муниципалитете города Вилькия недалек от Каунаса. На церемонии присутствовали около 20 человек: литовские военнослужащие и чиновники, которые открыли памятную табличку члену 12-го вспомогательного батальона литовской полиции времен Второй мировой войны.

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По данным правозащитного центра Симона Визенталя, Зенонас Игнотавичюс служил в батальоне ксендзом. «Нет ни одного свидетельства, что он высказывал недовольство или отвращение убийством безвинных еврейских мужчин, женщин и детей членами его батальона», — написал в письме в литовский МИД Эфраим Зурофф, директор восточноевропейского отделения центра.

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