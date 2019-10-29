Профессор-филолог из ВШЭ оправдался за слова об убогом русском языке

Профессор факультета гуманитарных наук Высшей школы экономики (ВШЭ), доктор филологических наук Гасан Гусейнов объяснил свои слова об убогом и «клоачном» русском языке. Об этом сообщает «360».

Гусейнов пояснил, что имел в виду не сам язык, а то, как его используют. По его мнению, сегодня в России злоупотребляют русским языком: ругаются и говорят грязно. Профессор подчеркнул, что считает русский язык прекрасным, но языку не повезло, потому что «на нем говорят болваны».

Гусейнов рассказал, что кто-то пожаловался руководству факультета на его пост в Facebook. На факультете высказывания преподавателя о русском языке назвали эмоциональными и избыточными.

Ранее Гусейнов опубликовал запись в Facebook, где заявил, что в Москве «невозможно днем с огнем найти ничего на других языках, кроме того убогого клоачного русского, на котором сейчас говорит и пишет эта страна». Пост собрал более 600 лайков и дизлайков и свыше 400 комментариев, в большинстве которых авторы возмущаются словами профессора.

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