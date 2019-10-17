Медведев призвал правительство не засорять русский язык

Премьер-министр России Дмитрий Медведев раскритиковал коллег за использование англицизмов и призвал не коверкать русский язык. Об этом сообщает ТАСС в четверг, 17 октября.

Глава кабмина поднял эту тему по время обсуждения проактивного формата взаимодействия государства и гражданина. Он признал, что термин «не очень хороший», и призвал не засорять речь «ненужными словами».

Летом 2017 года Медведев также говорил о необходимости сохранения красоты и чистоты родного языка. Он тогда отметил, что правительство уделяет этому вопросу большое внимание.

В июле текущего года представитель Высшего совета партии «Единая Россия» Дмитрий Орлов призвал однопартийцев лучше продумывать высказывания и иногда «затыкать фонтан». Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин обращался к депутатам с напутствием не прибегать в публичных выступлениях к мату.

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