Российский депутат назвал мат причиной мутаций в теле человека

Депутат Тогучинского районного совета Новосибирской области Михаил Бордашевич предложил организовать уроки нравственности и духовности во всех учебных заведениях района, чтобы отучить молодежь от мата, который, по его мнению, вызывает мутацию в теле человека и приводит к вырождению нации, пишет «Тайга.инфо».

Во время своего выступления на заседании в областном правительстве в четверг, 16 мая, Бордашевич объявил, что мат — это «темное облако, энергия, разрушающая сознание в домах». Он отметил, что для уроков нравственности им напечатаны специальные брошюры, в которых описаны «опыты НИИ при Минздраве».

По его словам, в них указано, что бранные слова плохо влияют на рост пшеницы и потенцию, а в теле человека «хромосомы меняют свою структуру», и включается «программа на самоликвидацию». Также там говорится, что человеческий эмбрион может слышать матерные слова и «корчится в муках», так как «не в силах защититься от губительной энергии».

«Мат самым страшным образом действует на женщин, злоупотребляющих матерными словами. Лица женщин грубеют, принимают крысиный образ, губы искривляются, глаза и лица становятся злыми. Мат меняет генетику людей, искажая ее наследственные программы, вызывая мутации чудовищной силы, приводящие к вырождению нации», — говорится в листовке.

Его идею распространить уроки нравственности на другие районы области поддержали в губернаторском «Совете отцов».

Михаил Бордашевич — полковник в отставке, входит во фракцию «Единой России» и возглавляет комиссию Тогучинского райсовета по социальной политике, здравоохранению, образованию, культуре, спорту, молодежной политике.

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