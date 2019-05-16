В Госдуме похвалили депутата за отказ от мата в соцсетях

Спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал коллег о том, что депутат от КПРФ Ольга Алимова перестала материться в соцсетях. Об этом сообщает «Агентство городских новостей Москва» в четверг, 16 мая.

«Вот у нас Алимова перестала ругаться матом в соцсетях», — отметил он на заседании нижней палаты парламента.

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Володин призвал депутатов не забывать о политической культуре в своих выступлениях.

10 апреля Володин упрекнул Ольгу Алимову за нецензурную брань в социальных сетях и призвал «бороться с недостатком». Поводом послужил пост парламентария в Facebook, в котором она осуждает изменение графика пленарных заседаний.

Автор записи пояснила, что считает подобный образ выражения мыслей не совсем корректным, однако «из анекдота слово не выбросишь». Коммунистка добавила, что и поэт Александр Пушкин иногда это себе позволял.

На следующий день члены фракции КПРФ внесли в Госдуму проекты законов, которые запрещают представителям власти оскорблять граждан. За нарушение закона предлагается ввести штраф до полумиллиона рублей. Алимова — соавтор документа.

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