Володин отчитал депутата Госдумы за мат в соцсетях

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутату от КПРФ Ольге Алимовой за употребление нецензурной лексики на личной странице в социальных сетях. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Володина, ругательства в постах Алимовой заметили другие депутаты. Председатель нижней палаты парламента поздравил женщину с днем рождения и призвал ее бороться со своими недостатками.

«Мы вас поздравляем. Но депутаты обращают внимание, что вы материтесь в социальных сетях. <...> Вы, наверное, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается», — сказал Володин.

9 апреля Алимова опубликовала на своей странице в Facebook пост, где рассказала о новом графике работы Госдумы: парламентарии будут проводить заседания с 12:00 до 16:00. Депутат отреагировала на нововведение словами «*** (ужас)! Совы победили разум!».

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