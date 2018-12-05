Госдума отчиталась об уменьшении числа эпатажных депутатов

Профессионализм нижней палаты парламента повысился, потому что избиратели перестали делегировать в нее «эпатажных персонажей», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в интервью «Российской газете» накануне 25-летнего юбилея российского парламента.

По его словам, россияне стали меньше верить популистам и более ответственно подходить к выдвижению в Госдуму депутатов. Спикер нижней палаты подчеркнул, что изменения в профессионализме и уровне сознательности депутатов — результат преобразований, которые происходят в обществе. «Таким образом, то, что более ответственные люди были делегированы во власть, — это заслуга наших граждан», — отметил Володин.

За 25 лет работы Госдумы ее депутаты приняли более 7 тысяч законов, а требования к парламентариям ужесточились. «Появилась обязанность декларировать доходы, отчитываться о зарубежной собственности. Теперь мы выходим на новый рубеж в плане открытости», — пояснил он. Володин также анонсировал разработку законопроекта, который бы не допускал наличия конфликта интересов.

Спикер Госдумы заявил, что откажется от депутатской надбавки к пенсии. Он напомнил, что половину доходов ежегодно отправляет на благотворительность, однако к депутатам нельзя «подходить с одним лекалом». Володин заявил, что, скорее всего, от пенсионных преференций откажутся бывшие сотрудники госслужбы и пришедшие из бизнеса. «А вот для тех, кто пришел в Госдуму из системы образования, культуры, здравоохранения, конечно, для них встанет вопрос выбора», — заключил он.

В октябре Госдума приняла закон, который предоставляет парламентариям и сенаторам право добровольно отказаться от ежемесячной доплаты к пенсии. В ноябре выяснилось, что большинство из них не планирует отказываться от пенсионных преференций.

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