Поездку депутата в Майами объяснили заботой об избирателях

Пребывающий в Майами вице-спикер Государственной Думы Игорь Лебедев мог оказаться в США ради избирателей, заявил глава комиссии нижней палаты парламента по доходам депутатов, мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба. Об этом в четверг, 29 ноября, передает РИА Новости.

Как пояснил парламентарий, в Госдуме не знают, «по каким делам он туда ездил». Аршба предположил, что вице-спикер ездил к российским гражданам как избирателям. «У нас за границей тоже избирательные округа», — заявил он.

Ранее Лебедев выложил на свою страницу в Facebook фотографии с видами Майами и указал в подписи к посту, что находится в «чудесном настроении». «Miami, можно только влюбиться!» — подписал он снимки. Спустя несколько часов запись прокомментировал другой вице-спикер Госдумы Сергей Неверов. «Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», — напомнил он. После этого пост был удален.

В 2017 году Лебедев также привлекал внимание общественности своими заявлениями. Политик прокомментировал в Twitter видеоролик, на котором девочка, не имеющая рук, ела с помощью ног. «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее», — отметил он.

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