Вице-спикер Госдумы нашелся в Майами в «чудесном настроении»

Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Игорь Лебедев на своей странице в Facebook выложил фотографии с видами Майами. В подписи к посту указано, что политик находится в «чудесном настроении».

«Miami, можно только влюбиться!» — подписал он снимки.

Спустя несколько часов после публикации запись прокомментировал еще один вице-спикер Госдумы, руководитель фракции партии «Единая Россия» Сергей Неверов. «Игорь Владимирович, идет региональная неделя, Майами не наш регион, это далеко от Хабаровска, Владимира и Смоленска», — написал он и подчеркнул, что там Лебедев нужнее.

«Майами как избирательный округ прикреплен к одному из округов депутатов нашей фракции. Вам грех этого не знать», — парировал Лебедев.

Неверов не может посещать США: в 2014 году Вашингтон внес его наряду с некоторыми другими гражданами России в санкционный список. Комментируя решение американских властей, политик назвал его свидетельством непрофессиональной внешней политики США. Тогда он подчеркнул, что его «главный приоритет — работать на свою страну».

Лебедев не раз привлекал внимание общественности своими высказываниями. Например, весной 2017 года политик заявил, что футболисту сборной России Юрию Жиркову, получившему удаление в матче с Мексикой на Кубке конфедераций, «надо в морду дать». Через несколько месяцев политик прокомментировал в Twitter видеоролик, на котором маленькая девочка, не имеющая рук, ест с помощью ног. «Зачем таким детям разрешают появляться на свет, ведь это мучение, а не жизнь?! Современная медицина определяет патологию заранее», — вопрошал он.

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