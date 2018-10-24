США объяснили порядок введения санкций против России

Соединенные Штаты пока не рассматривают возможность введения дополнительных ограничительных мер в отношении России. Такое заявление сделал советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон, передает РИА Новости.

«Последние санкции мы ввели четыре месяца назад в связи со Скрипалями. На практике США вводят дополнительные санкции по истечении шести месяцев, — сказал он. — Санкции вводятся или снимаются в зависимости от действий страны».

22 октября Болтон приехал в Москву, чтобы обсудить российско-американские отношения и продолжить диалог, который состоялся в Хельсинки между Трампом и Владимиром Путиным.

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В сентябре стало известно, что США планируют ввести «очень жесткий» второй пакет санкций против России в связи с использованием нервно-паралитического вещества «Новичок» в британском Солсбери.

Бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили в марте в британском Солсбери. Лондон возложил ответственность за случившееся на Россию. Москва все обвинения отвергает.

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