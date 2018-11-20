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Депутат Госдумы возложил ответственность за свои опоздания на водителей

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Первый зампред думского комитета по культуре, режиссер Владимир Бортко на заседании нижней палаты парламента посетовал на опоздания водителей автопарка, обслуживающих депутатов Госдумы. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 20 ноября.

«Сегодня я, например, опоздал на наше заседание, что нехорошо, что меня сильно печалит. Почему? Странная вещь: машина, которая пришла, которую я заказал еще вчера в 9 часов, сказала: "Вы поедете не один, а с моим коллегой, сидящим в зале". Я, конечно, подождал его, но у меня встреча была на 9 часов», — сказал Бортко, обращаясь к спикеру ГД Вячеславу Володину.

По его словам, это стало уже системой. Так, три дня назад машина опоздала на час из-за пересменки водителей, рассказал он.

Володин предложил взять эти вопросы на контроль управлению делами Госдумы.

В сентябре Госдума снизила штрафы для депутатов за прогулы пленарных заседаний, которые были введены в 2016 году. Прогулом считается отсутствие на заседании без уважительных причин (болезнь, командировка, отпуск). Систематические прогулы могут стоит депутату мандата.

Парламентариев неоднократно критиковали за отсутствие трудовой дисциплины. Так, в июле прошлого года сообщалось, что «пленарки» не посещают в среднем 25 из 449 парламентариев.

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