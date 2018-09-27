Депутатов пожурили за селфи во время заседания

Спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутатам, которые во время во время голосования по законопроекту об изменении пенсионного законодательства в третьем чтении делали селфи. Об этом сообщает издание Znak.com в четверг, 27 сентября.

«Коллеги, повнимательнее. Потом понятно, почему у нас с вами кто-то ошибается. Невозможно принимать решения и одновременно делать селфи. Аккуратнее с новыми технологиями. Идет трансляция в интернете, поэтому тот, кто хочет посмотреть, как депутат голосует или работает, имеет такую возможность», — сказал Володин.

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К кому именно обращался спикер, не уточняется.

Ранее в четверг нижняя палата парламента приняла в третьем, окончательном чтении закон о пенсионной реформе. В конце августа президент России Владимир Путин внес несколько правок в правительственный законопроект, в частности, пенсионный возраст для женщин снизился до 60 лет.

Накануне Володин отчитал членов КПРФ за неподобающий внешний вид. Валерий Рашкин и Денис Парфенов пришли на второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста в футболках с изображением перечеркнутых чисел 65 и 63. Спикер отметил, что на депутатскую зарплату можно купить пиджак и галстук.

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