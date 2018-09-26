Депутаты пришли в Госдуму в футболках и получили нагоняй

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов соблюдать регламент и приходить в зал пленарных заседаний в костюмах и галстуках. Его слова приводит принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» в среду, 26 сентября.

«Коллеги, думаю, что на зарплату депутату можно пиджак купить и галстук тоже», — сказал Володин на заседании в среду.

Спикер обратил внимание на внешний вид членов фракции КПРФ Валерия Рашкина и Дениса Парфенова, которые пришли на второе чтение законопроекта о повышении пенсионного возраста в футболках с изображением перечеркнутых чисел 65 и 63.

Неодобрение в адрес коллег высказал также депутат от ЛДПР Сергей Иванов: «Я считаю, что регламент должен быть один для всех. (...) В зале Госдумы надо находиться в соответствующей одежде», — сказал либерал-демократ. Его замечание парламентарии встретили аплодисментами, пишет газета.

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Рашкин выложил в своем Facebook фотографию с заседания.

Ранее в среду нижняя палата парламента приняла поправки президента Владимира Путина к законопроекту по совершенствованию пенсионной системы. Возраст выхода на пенсию для женщин устанавливается на уровне 60 лет, а не 63, как изначально предлагало правительство. Для мужчин — на уровне 65 лет.

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