Депутат Госдумы засунул коллеге палец в ухо прямо на заседании и попал на видео

Депутат Госдумы в ходе пленарного заседания, посвященного изменениям в Бюджетный кодекс, засунул палец в ухо коллеге от «Единой России» Олегу Быкову. Видеозапись заседания опубликована на сайте нижней палаты парламента.

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Парламентарии попали в кадр, потому что сидели за выступавшей Надеждой Максимовой. Кто именно протянул палец к уху Быкова, на записи не видно.

27 сентября спикер Госдумы Вячеслав Володин сделал замечание депутатам, которые во время голосования по законопроекту об изменении пенсионного законодательства в третьем чтении делали селфи.

35-летний Быков — член комитета по государственному строительству и законодательству.

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