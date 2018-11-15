Засунувший палец коллеге в ухо депутат действовал в рамках этических норм

Депутат, который засунул палец в ухо коллеге прямо в ходе заседания, не нарушил регламент работы Государственной Думы. Об этом заявил заместитель главы комитета по регламенту Михаил Романов, передает РИА Новости.

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«Посмотрел ролик, ничего я там такого нарушающего регламент или какие-то этические нормы для себя не увидел (…) здесь не видно, чтобы какие-то нарушения были или какие-то вопросы, требующие рассмотрения комиссией по этике», — сказал Романов.

Ранее 15 ноября на сайте нижней палаты парламента появилась видеозапись, на которой депутат Госдумы в ходе пленарного заседания, посвященного изменениям в Бюджетный кодекс, засунул палец в ухо коллеге от «Единой России» Олегу Быкову. Парламентарии попали в кадр, потому что сидели за выступавшей Надеждой Максимовой. Кто именно протянул палец к уху Быкова, на записи не видно.

В соответствии со схемой рассадки депутатов рядом с Быковым сидит его однопартиец Юрий Петров. Он подтвердил, что 15 ноября находился на своем месте, однако ничего не знает о произошедшем.

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