Матвиенко отчитала коллег

Сенаторам, отсутствующим в ходе заседания Совета Федерации, придется написать письменные объяснительные записки, заявила спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 7 ноября.

«Всем, кто осчастливил нас в начале и в конце заседания, а по ходу заседания отсутствовал, [следует предоставить] письменные объяснительные. Мы должны будем принимать меры, коллеги, здесь не детский сад и не школа», — сказала Матвиенко.

Она выразила возмущение тем, что ряд сенаторов регулярно таким образом пропускает основную работу на пленарном заседании палаты. Матвиенко также напомнила коллегам, что зарплату они получают именно в Совфеде. «Будьте добры, добросовестно ее отрабатывайте», — заключила она.

В сентябре Госдума снизила штрафы для депутатов за прогулы пленарных заседаний, которые были введены в 2016 году. Прогулом считается отсутствие на заседании без уважительных причин (болезнь, командировка, отпуск). Систематические прогулы могут стоит депутату мандата.

Парламентариев неоднократно критиковали за отсутствие трудовой дисциплины. Так, в июле прошлого года сообщалось, что «пленарки» не посещают в среднем 25 из 449 парламентариев.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!