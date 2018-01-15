Россияне заплатят за депутатов почти 11 миллиардов рублей

Расходы федерального бюджета на деятельность Государственной Думы в 2018 году вырастут на 8,4 процента в сравнении с аналогичным показателем прошлого года и достигнут 10,69 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию сметы нижней палаты парламента.

За год расходы на Госдуму выросли на 829,2 миллиона рублей. В 2017-м нижняя палата парламента получила из бюджета 9,86 миллиарда рублей. Рост обусловлен индексацией зарплат депутатам, а также повышением расходов на региональную деятельность законодателей. Вдобавок Госдума увеличивает расходы на собственное телевидение и на международную деятельность парламентариев.

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На зарплаты депутатов и их помощников в смете предусмотрены 3,4 миллиарда рублей. Расходы на обновление парламентского телевидения составят 344 миллиона, взносы Госдумы в международные организации оцениваются в 76,8 миллиона рублей.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее рассказывал, что по итогам 2017 года нижняя палата парламента сэкономила 706,32 миллиона рублей. Из них 55,5 миллиона удалось сэкономить на зарплатах — во многом благодаря пропускам заседаний, которые парламентарии должны оформлять за свой счет, а также штрафов за прогулы в размере 60 тысяч рублей. Еще 46 миллионов в 2017 году депутаты сэкономили на заграничных поездках, а 24,4 миллиона — на VIP-зонах в аэропортах. Больше всего сохранить денег удалось благодаря госзакупкам — 130 миллионов.

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