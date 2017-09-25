Депутаты откажутся от бумаги ради экономии бюджета

Совет Думы откажется от использования бумаги и перейдет на электронный документооборот, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова передает ТАСС в понедельник, 25 сентября.

«Это позволит нам сэкономить около 500 тысяч рублей в год», — сказал он.

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Все необходимую информацию парламентарии будут получать только в электронном виде, отметил Володин. По его словам, переход начнется в течение ближайших двух недель.

4 июля сообщалось, что Госдума увеличила транспортные расходы депутатов почти втрое — с 296,8 тысячи до 830 тысяч рублей из расчета на одного парламентария. По данным газеты «Известия», это стало возможным благодаря экономии средств на проведении аналитических исследований и депутатских отгулах за свой счет.

В целом, на работу Госдумы в 2017 году из федерального бюджета выделят более 10 миллиардов рублей. Из этих средств более 4,8 миллиарда рублей планируется потратить на обеспечение работы парламентариев и их помощников.