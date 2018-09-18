Прогулы для депутатов Думы стали менее затратными

Госдума снизила штраф для депутатов за прогулы пленарных заседаний. Соответствующее постановление принято на заседании во вторник, 18 сентября, сообщает «Интерфакс».

Теперь за одно пропущенное заседание ежемесячная зарплата депутата будет снижена на одну девятую от ее суммы. До этого зарплату должны были снижать на одну шестую за каждый прогул. По новому распорядку, в месяц проходит девять заседаний.

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В июле Госдума сообщила, что среднемесячная заработная плата депутата составляет 399,3 тысячи рублей до уплаты подоходного налога. «На руки» парламентарий в среднем получает 347,4 тысячи рублей.

Штрафы за прогулы ввели в Госдуме в 2016 году. Прогулом для депутата считается отсутствие на заседании без уважительных причин: справки о болезни, направления в командировку либо на мероприятие, связанное с депутатской работой. Раньше у депутатов было шесть заседаний в месяц, с началом осенней сессии их число увеличили до 12. Если депутаты берут отгул «за свой счет», то удержание из зарплаты составляет 12 тысяч рублей.

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