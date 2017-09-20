В Госдуме похвастались победой над депутатами-прогульщиками

В Госдуме открылось первое в ее истории пленарное заседание, которое не прогулял ни один депутат, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Его слова приводит «Интерфакс» в среду, 20 сентября.

«Коллеги, поздравляем, на самом деле, наверное, первое такое пленарное заседание, когда у нас отсутствуют [депутаты] только по уважительным причинам: в командировках, в составе делегаций, исполняя полномочия членов Совета думы, либо находятся на больничном», — сказал Володин.

Глава комитета Госдумы по регламенту Ольга Савастьянова отметила, что в зале присутствовали 422 депутата, как и было заявлено.

Народных избранников неоднократно призывали соблюдать трудовую дисциплину и не прогуливать заседания. 6 июля Савастьянова заявила, что «пленарки» не посещают в среднем 25 парламентариев. Иногда, по ее словам, они проходят без участия около 50 человек.

В ноябре прошлого года Госдума седьмого созыва внесла поправки в регламент, согласно которым депутаты-прогульщики лишаются шестой части зарплаты (примерно 60 тысяч рублей) за каждый пропуск. Уважительной причиной для отсутствия на заседании считаются отпуск, болезнь или командировка. С весны 2016-го за систематические прогулы и утрату связей с избирателями депутата могут лишить мандата.