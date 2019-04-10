Получившая замечание от Володина депутат объяснила мат в соцсетях

Депутат от КПРФ Ольга Алимова, которую председатель Госдумы Вячеслав Володин отчитал за мат в соцсетях, объяснила использование нецензурной лексики на своей странице. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Алимова рассказала, что не злоупотребляет ругательствами, но иногда они необходимы, потому что невозможно описать происходящее вокруг другими словами.

«Конечно, для женщины это не совсем красиво и корректно. Но есть такие вещи (...), которые творятся в стране, можно их назвать одним словом, и оно отразит истинную суть. (...) [Поэт Александр] Пушкин тоже иногда это себе позволял, обозначая суть проблемы. Поэтому буду равняться на Пушкина», — пояснила депутат.

Алимова отметила, что использовала мат из-за нового режима работы Госдумы: парламентарии будут проводить заседания с 12:00 до 16:00. По ее мнению, такой график помешает депутатам своевременно решать проблемы, а также общаться с министерствами и регионами, где рабочий день начинается в 8 или 9 часов утра.

В ходе заседания нижней палаты парламента 10 апреля Володин сделал замечание Алимовой за употребление нецензурной лексики на личной странице в соцсетях. «Давайте бороться с этим недостатком. (...) Вы, наверное, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается», — сказал он.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!