Володин объяснил расценки в думской столовой

Столовая Госдумы не дотируется из бюджета, заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Так он отреагировал на спор между парламентариями из-за публикации в интернете меню столовой на Охотном ряду, сообщает ТАСС в четверг, 15 ноября.

«Коллеги, мы не дотируем столовую, она работает по тем расценкам, которые есть в других учреждениях органов власти, наверное, надо с этого начинать. Если бы, собственно, были дотации за счет бюджета, тогда, я думаю, все бы поддержали, и мы бы отказались от этих дотаций, хотя раньше это было», — сказал он в ходе обсуждения законопроектов о частичной декриминализации статьи 282 УК РФ.

Володин высказался после того как либерал-демократ Сергей Иванов посетовал на публикацию депутата Александра Хинштейна.

«Депутат рассказал о стоимости еды в Госдуме, в столовой. И потом посмотрите реакцию. Народ бесится: "Они там зажрались, они за наш счет живут". Вот это возбуждение ненависти и вражды к социальной группе», — сказал Иванов.

Хинштейн, в свою очередь, заявил, что хотел «развенчать миф» о том, что в Госдуме можно пообедать за 20 рублей.

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