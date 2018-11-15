Депутат показал цены столовой Госдумы

Советник директора Росгвардии и депутат Государственной думы от Самары Александр Хинштейн показал меню столовой Госдумы. Фотографию он опубликовал у себя в Twitter.

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«Как и обещал, вот — сегодняшнее меню», — говорится в подписи к фото.

Он также рассказал, что обед обошелся ему в 253 рубля. «Закуска из фасоли, горячее с гарниром (курица + капуста), напиток из шиповника», — написал Хинштейн.

Ранее в интервью «Пятому каналу» депутат заявил, что дешевые обеды в столовой российского парламента — фейк. «Столовая никогда не отличалась дешевизной, по крайней мере 10-15 лет. Нельзя сказать, что здесь все безумно дорого. Но это для столовых, не ресторанов прайс не самый низкий», — сказал он.

В декабре 2016 года сообщалось, что для столовых в администрации президента, Госдуме, Совете Федерации и Белом доме разработано новогоднее меню «зимних» десертов, в которое вошло крем-брюле с красной смородиной, пахлава, шоколадный фондан с мороженым.

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