В Госдуме захотели защитить россиян от хамства чиновников

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму проекты законов о запрете представителям власти оскорблять граждан и о наказании за это штрафами до полумиллиона рублей. Документы опубликованы в базе данных нижней палаты парламента.

В первом законопроекте авторы предложили законодательно прописать недопустимость публичного хамства со стороны чиновников. В пояснительной записке к нему указывается, что в последние годы участились случаи оскорбления людей представителями власти. Это, по мнению коммунистов, — проявление классового неприятия находящегося за чертой бедности населения.

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«Безответственные чиновники или избранные представители законодательной власти публично оскорбляют народ, обвиняя самих граждан в их обездоленном положении. Таким образом происходит искажение принципов государственной и социальной системы, искажение сознания у государственных и муниципальных служащих, что грозит негативными социальными процессами и потрясениями», — отмечается в документе. В нем также говорится, что инициативу можно считать зеркальным ответом на вступивший в силу закон о штрафах за оскорбление госсимволов.

Во втором проекте депутаты выступили за введение штрафов за неподобающее поведение госслужащих и внесение соответствующих изменений в Кодекс об административных нарушениях (КоАП). В частности, за оскорбление в выступлении, публично демонстрирующемся произведении или СМИ предлагается штрафовать граждан на сумму от трех до пяти тысяч рублей, должностных лиц — от 30 до 50 тысяч, госслужащих — от 50 до 100, юридических лиц — от 100 до 500 тысяч. За распространение в интернете хамских реплик в адрес отдельных россиян или каких-либо групп предусматривается штраф в 100-500 тысяч рублей.

Авторы законопроектов — Валерий Рашкин, Вера Ганзя, Алексей Корниенко и Ольга Алимова. Последнюю накануне спикер Госдумы Вячеслав Володин отчитал за мат в соцсетях. В ответ она объяснила, что использует нецензурную лексику не часто и только потому, что иногда другими словами невозможно описать происходящее в стране.

В конце марта официально вступил в силу закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети. Нарушителям грозят штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей и административные аресты.

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