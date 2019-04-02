В России впервые применили закон об оскорблении госсимволов

Генпрокуратура России впервые применила закон о об оскорблении государственных символов, сообщает TJournal.

Ведомство потребовало от Роскомнадзора добиться удаления из ярославских СМИ новости об оскорбительном граффити про президента Владимира Путина, сказал изданию источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник в одном из ярославских изданий рассказал, что на Роскомнадзор оказывает давление Генпрокуратура. Согласно новому закону об оскорблении госсимволов, Генпрокуратура должна обратиться к регулятору «с требованием ограничить доступ к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае ее неудаления».

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В удаленных новостях говорилось о граффити, которое появилось на здании ярославского управления МВД в ночь на 31 марта. На полуколоннах была оставлена надпись «Путин ***». Несколько ярославских изданий уже удалили соответствующую новость, но утверждают, что не получали официальных запросов от Роскомнадзора.

Одно из изданий региона, «Яркуб», подтвердило, что к ним поступало требование от ведомства. «РКН попросил нас удалить "новость по ссылке". Дважды. Сначала это было письмо с просьбой убрать материал до полуночи. Потом на телефон главного редактора позвонил глава ярославского управления. Аргумент — "делом занимается федеральное ведомство"», — сообщила редакция в своем Telegram-канале.

Закон об оскорблении общества, органов власти и государственных символов в сети, подписанный президентом 18 марта, официально вступил в силу в России в конце марта. За его выполнение отвечает прокуратура совместно с Роскомнадзором, который блокирует доступ к допустившим нарушение ресурсам по первому требованию ведомства.

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