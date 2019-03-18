Путин подписал закон о наказании за оскорбление власти и госсимволов

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке размещенных в интернете материалов, оскорбляющих общество, органы власти и государственные символы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 18 марта.

Документ определяет порядок ограничения доступа к подобной информации. Авторами инициативы выступила группа сенаторов во главе с Андреем Клишасом.

В КоАП внесены поправки об административном штрафе за распространение оскорбительных материалов в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение может повлечь арест на 15 суток или штраф на сумму до 200 тысяч рублей.

Кроме того, президент подписал закон о блокировке фейковых новостей. Он запрещает распространять информацию, которую признают недостоверной. Владельцам ресурсов, нарушивших это требование, грозит блокировка или крупные денежные штрафы.

За исполнением обоих документов будет следить прокуратура. По ее требованию Роскомнадзор будет блокировать допустившие нарушение ресурсы, если публикации не удалят самостоятельно.

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