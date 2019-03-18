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Путин подписал закон о фейковых новостях

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке фейковых новостей. Соответствующая информация появилась на официальном интернет-портале правовой информации.

Подписанный закон запрещает распространять информацию, которую признают недостоверной. Таковой являются новости, которые через искажение фактов создают угрозы обществу. Среди них — возможный вред здоровью и жизни людей, угрозы для работы важных объектов, нарушение порядка и другие.

Ресурсам, нарушившим требование о нераспространении подобной информации, грозит блокировка.

За исполнением закона станет Генпрокуратура. Ведомство будет отслеживать фейки и обращаться в Роскомнадзор. В свою очередь регулятор уведомит редакцию портала о обнаруженном нарушении. После получения письма из Роскомнадзора сотрудники обязаны немедленно удалить фейковую информацию и отчитаться об этом. В случае неисполнения закона ресурс будет заблокирован.

Для физических лиц предусмотрен штраф. За первое нарушение он составит 30-100 тысяч рублей. Максимальное взыскание за распространение фейков достигает 400 тысяч рублей для физических лиц и 1,5 миллиона — для юрлиц.

Инициатором закона выступил сенатор Андрей Клишас. Вместе с коллегой по верхней палате парламента Людмилой Боковой и депутатом Дмитрием Вяткиным он внес законопроект в Госдуму в декабре 2018 года. Еще один закон из этого пакета приравнивает оскорбление государственных символов, органов государственной власти и общества к хулиганству. Он также был одобрен Путиным 18 марта.

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