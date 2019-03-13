Совет Федерации одобрил закон о фейковых новостях

Совет Федерации одобрил законопроект, в котором предусмотрены порядок блокировки ресурсов за распространение фейковых новостей и меры наказания. Об этом сообщает ТАСС.

За принятие документа высказались 149 сенаторов, против проголосовали трое, столько же — воздержались.

Законопроект был принят Госдумой в окончательном чтении 7 марта. Согласно тексту документа, наказание за распространение недостоверной информации предусмотрено в случае, если искажение фактов может нанести или нанесло угрозу обществу. В частности, речь идет о возможном вреде здоровью и жизни людей, а также о влиянии на работу ключевых инфраструктур.

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За публикацию и распространение фейковых новостей в законопроекте предусмотрены штрафы: для физических лиц они составляют от 30 тысяч до 400 тысяч рублей в зависимости от тяжести нанесенного ущерба. Максимальный штраф для юридических лиц достигает 1,5 миллиона рублей.

За распространением недостоверной информации в интернет-СМИ будет следить Генпрокуратура. В случае обнаружения опубликованного фейка направляется запрос на блокировку издания в Роскомнадзор. Требование удалить фейк должно быть исполнено «немедленно», в противном случае ресурсам будет грозить блокировка.

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