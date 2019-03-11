В Кремле рассказали о поддержке свободного интернета

В Кремле и российском правительстве нет сторонников введения ограничений работы интернета. Об этом в понедельник, 11 марта, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

По словам Пескова, и в администрации президента, и в правительстве все выступают за свободу интернета, и никто не поддерживает «идеи какого-то урезания интернета или ограничения возможностей работы Всемирной сети».

Представитель Кремля также подчеркнул, что все принятые в недавнее время законопроекты, касающиеся усиления контроля за происходящим в интернет-пространстве, направлены в первую очередь на «обеспечение жизнеспособности интернета в условиях потенциальных агрессивных действий в киберпространстве по отношению к нашей стране».

Таким образом Песков прокомментировал митинг за свободный интернет, который прошел в воскресенье, 10 марта, на проспекте Академика Сахарова в Москве. Отмечалось, что всего в акции в столице приняли участие 6,5 тысячи человек.

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7 марта Госдума приняла закон о блокировке публикуемых в интернете материалов, оскорбляющих общество, власть и государственные символы России. За распространение оскорбительных материалов предполагается штраф в размере от 30 до 100 тысяч рублей. Повторное правонарушение может повлечь арест на 15 суток или штраф на сумму до 200 тысяч рублей.

Тогда же был принят закон о блокировке фейковых новостей, то есть таких, которые искажают факты и создают угрозу для здоровья и жизни людей, а также для работы важных объектов либо влекут нарушение общественного порядка. Под действия закона не попадают только традиционные СМИ.

12 февраля депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект об устойчивости российского сегмента интернета. Он предполагает создание инфраструктуры, которая могла бы защитить российский сегмент интернета от внешних угроз.

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