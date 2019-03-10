В Москве прошел митинг за свободный интернет

В акции за свободный интернет на проспекте Академика Сахарова в Москве приняли участие около 6,5 тысячи человек, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

Как сообщает «Интерфакс», проход к месту сбора осуществлялся через рамки металлоискателей. На мероприятии выступила группа IC3PEAK, чьи концерты в 2018 году запрещались в нескольких городах России.

Полицейские задержали 15 активистов с синими шариками перед митингом, сообщает «Медиазона» со ссылкой на координатора оппозиционной организации «Весна» Анастасию Романовскую. Сотрудники полиции мотивировали свои действия тем, что у активистов были беспилотные летающие аппараты, на которые «требуется лицензия», написал в Twitter член Либертарианской партии Михаил Светов.

Митинги против изоляции российского интернета также планировались в Воронеже и Хабаровске.

На аналогичном митинге в столице в 2018 году поучаствовали 7,5 тысячи человек.

5 марта представитель МВД Давид Громов заявил, что гражданские беспилотники будут сбивать при помощи орлов. Помимо этого способа, специалисты могут сбивать дроны при помощи специальной сети, другого беспилотника, а также подавлением радиосигнала от оператора.

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