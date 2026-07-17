Россиянам объяснили новости о наноклещах

Роспотребнадзор: Наноклещей не существует

«Наноклещей», которые якобы начали атаковать россиян, не существует. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор).

«В связи с распространением в СМИ некорректного термина "наноклещи" Роспотребнадзор информирует. Речь идет не о новом виде, а о нимфах — молодых особях иксодовых клещей», — сообщили в ведомстве. Нимфы отличаются повышенной агрессивностью из-за потребности в питании для перехода на следующую стадию развития. Это клещи небольшого размера (около 1-2 миллиметра), которые могут долго оставаться незамеченными на теле. Они являются полноценными переносчиками клещевого энцефалита, боррелиоза (болезни Лайма), анаплазмоза и других природно-очаговых инфекций.

В настоящее время активность клещей повышена. Роспотребнадзор призвал россиян соблюдать меры профилактики: избегать высокой травы и густого кустарника в лесопарковых зонах, передвигаться исключительно по оборудованным тропам, использовать закрытую одежду светлых тонов (для облегчения визуального обнаружения паразита), применять акарицидные и репеллентные средства строго в соответствии с инструкцией производителя, проводить само- и взаимоосмотры и проверять домашних животных сразу по возвращении из зон возможного обитания клещей.

При обнаружении клеща необходимо извлечь его при помощи стерильного пинцета или специализированного устройства, зафиксировав максимально близко к кожному покрову. Можно извлечь клеща и в травмпункте, сообщил дерматолог Александр Быканов.

Ранее в СМИ появились сообщения о микроклещах, которые начали нападать на россиян.