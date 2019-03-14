Матвиенко попыталась пересказать мем и запуталась

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко попыталась пересказать участникам заседания Научно-экспертного совета мем о законах Андрея Клишаса. Запись трансляции доступна на канале верхней палаты парламента «Вместе-СФ».

Матвиенко отметила, что в России «талантливейший, умнейший, креативнейший» народ, который на ходу придумывает шутки, высмеивающие только что принятые законы.

«Вчера только приняли законы Клишаса [о блокировке фейков и недопустимости оскорбления госсимволов], а сегодня уже новые мемы: "Покритикуешь власть — попадаешь под закон об оскорблении власти, похвалишь власть — попадаешь под закон о фейковых новостях"», — высказала восторг спикер верхней палаты парламента, затруднившись с первого раза рассказать шутку. Слушатели рассмеялись.

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Матвиенко принялась пояснять мем участникам заседания.«Андрей Александрович, народ не дремлет», — обратилась она к Клишасу.

13 марта Совет Федерации одобрил два законопроекта этого сенатора. Закон о фейках предусматривает наказание за распространение недостоверной информации, которая искажает факты и угрожает обществу. Закон о недопустимости оскорбления госсимволов устанавливает наказание за публикацию в сети материалов, оскорбляющих общество, власть и государственные символы России. Следить за исполнением обоих законов будет Генпрокуратура.

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