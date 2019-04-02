Роскомнадзор пояснил удаление новостей о ругательном граффити про Путина

Новости о появлении в Ярославле ругательного граффити с фамилией президента России удалили с сайтов некоторых СМИ в рамках «профилактической работы», объяснили «Ленте.ру» в Роскомнадзоре.
По словам пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, Роскомнадзор решил «выработать эффективные правоприменительные механизмы» для прекращения распространения «противоправной информации без привлечения СМИ к предусмотренной законом ответственности».
«В рамках профилактических мер Роскомнадзор фиксирует реакцию редакций средств массовой информации на законные требования территориальных органов ведомства», — добавил он.
Ранее 2 апреля стало известно, что в России впервые был применен закон о недопустимости оскорбления государственных символов. От нескольких ярославских СМИ потребовали немедленного удаления новостей, в которых говорилось, что в ночь на 31 марта на здании ярославского управления МВД появилась надпись «Путин ***». Сообщалось, что запрос поступил от Генеральной прокуратуры, которая следит за исполнением нового закона. Ведомство отслеживает факты нарушения и обращается к регулятору. В свою очередь в Генпрокуратуре опровергли причастность к блокировке данных новостей, сообщает «Интерфакс».