Депутат пошутила о необходимости готовить суп в шесть утра

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева в шутку призвала коллег-женщин готовить суп утром, чтобы успевать на работу. Об этом она заявила радиостанции «Говорит Москва».

«Надо с вечера варить бульон, а утром пораньше, полшестого, — суп. Тогда будешь все успевать», — сказала она.

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Таким образом депутат прокомментировала новый график работы нижней палаты парламента, согласно которому с 1 мая пленарные заседания будут начинаться в полдень, а не в 10:00.

Окунева добавила, что ее коллеги успевают «приводить себя в порядок» и выполнять обещания, которые были даны избирателям.

В декабре 2016 года депутат от фракции КПРФ Вера Ганзя и ее коллега по партии Тамара Плетнева возмутились затянувшимся заседанием Госдумы, на котором рассматривался проект федерального бюджета. Ганзя пожаловалась на нехватку воздуха в помещении и плохое освещение, а Плетнева указала на то, что женщинам-парламентариям пора ехать домой, чтобы приготовить мужьям ужин.

По данным Actionaid International, во всем мире женщины выполняют три четверти (76 процентов) неоплачиваемой домашней работы, или «второй смены» (около четырех с половиной часов в день), от которой мужчины в основном избавлены.

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