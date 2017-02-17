Коммунистка захотела на военные сборы вместе с мужчинами-депутатами

Депутат Госдумы от КПРФ Вера Ганзя считает правильным проведение военных сборов среди парламентариев. Такое мнение она высказала Национальной службе новостей (НСН) в пятницу, 17 февраля.

«Я бы пошла, если бы была военнообязанной, потому что всякое может быть. Нужно не растеряться в тот момент, от которого будет зависеть моя и не только моя жизнь, чтобы обеспечить лидерство в решении форс-мажорного обстоятельства», — сказала законодатель.

Она отметила, что не хотела бы оказаться среди тех, кто в экстренной ситуации может «забиться под стол».

По мнению депутата, военные сборы необходимы, так как «сегодняшняя стабильность в любой момент может превратиться в полностью противоположное». «Мы живем в очень непредсказуемом мире», — добавила Ганзя.

Ранее в пятницу замминистра обороны России Николай Панков сообщил, что депутатам Госдумы седьмого созыва предстоит пройти военные сборы.

В тот же день стало известно, что 20 февраля Росгвардия проведет однодневный курс боевой подготовки для членов Федерального собрания, представителей общественных организаций, а также руководителей СМИ. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества.

В декабре прошлого года Вера Ганзя и ее коллега по партии Тамара Плетнева возмутились затянувшимся заседанием Госдумы, на котором рассматривался проект федерального бюджета. Ганзя пожаловалась на нехватку воздуха в помещении и плохое освещение. После этого зал, где проходят пленарки, решили реконструировать.