Депутатов Госдумы отправят на военные сборы

Депутатам Госдумы седьмого созыва предстоит пройти военные сборы. Об этом сообщил замминистра обороны России Николай Панков, передает ТАСС в пятницу, 17 февраля.

«Сборы мы проводим регулярно, планируем проводить сборы и с нынешним составом Государственной думы — мы это сделаем весной», — сказал Панков на заседании нижней палаты парламента.

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Он добавил, что конкретные сроки проведения мероприятия будут согласованы с Думой.

Ранее в пятницу стало известно, что 20 февраля Росгвардия проведет однодневный курс боевой подготовки для депутатов нижней палаты, членов Совфеда, представителей общественных организаций, а также руководителей средств массовой информации.

Курс, в котором примут участие около 60 человек, приурочен ко Дню защитника Отечества.