Для депутатов и руководителей СМИ проведут курс боевой подготовки

Росгвардия проведет однодневный курс боевой подготовки для депутатов Госдумы, членов Совфеда, представителей общественных организаций, а также руководителей средств массовой информации. Об этом сообщили в департаменте по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии, передает РИА Новости в пятницу, 17 февраля.

Мероприятие, в котором примут участие около 60 человек, приурочено ко Дню защитника Отечества и состоится 20 февраля в 21-й бригаде оперативного назначения Центрального округа войск национальной гвардии России.

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Участникам, в частности, предложат попрактиковаться в стрельбе из различных видов стрелкового оружия и гранатометов, а также в вождении бронированного автомобиля «Тигр» и бронетранспортера БТР-80.

Гости увидят показательное выступление военнослужащих отряда спецназа «Пересвет» по владению приемами рукопашного боя с использованием холодного и огнестрельного оружия. Кроме того, им покажут действия вертолетной поисковой штурмовой группы, состоящей из сотрудников СОБРа «Булат» и вневедомственной охраны, по блокированию и нейтрализации «вооруженных бандитов», захвативших здание.

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росгвардия) образована 5 апреля 2016 года указом президента России Владимира Путина. Структура включает собственно войска Нацгвардии (бывшие внутренние войска МВД), а также региональные отряды СОБР и ОМОН. Ключевая задача Росгвардии — борьба с терроризмом и обеспечение общественной безопасности российских граждан.