Рогозин предложил до зубов оснастить Росгвардию высокоточным оружием

Росгвардия должна быть до зубов оснащена современным оружием. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Рогозин. Его слова в четверг, 9 февраля, приводит «Интерфакс».

«Оружие Росгвардии должно быть избирательным для того, чтобы при применении высокоточного вооружения наносить минимальный ущерб или сводить к нулю сопутствующие потери среди гражданского населения», — подчеркнул Рогозин.

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По словам вице-премьера, для службы особенно важно нелетальное оружие, которое можно применять в том числе в случае «массовых незаконных выступлений».

Директор Росгвардии Виктор Золотов отметил хорошие перспективы развития в этой области. «Мы проводим совещания по совместным направлениям для того, чтобы оснастить Росгвардию лучшими образцами вооружений, военной и специальной техники», — подчеркнул он.